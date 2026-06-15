ЕС ввел санкции против генпрокурора РФ Александра Гуцана

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз включил в черный список генпрокурора РФ Александра Гуцана. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС о введении дополнительных санкций против России.

Как поясняется в документе, санкции против Гуцана введены в связи с тем, что он «поддержал иск о признании американского юрлица „Фонда борьбы с коррупцией“ (ФБК, ее российский предшественник ранее был признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) террористической организацией».