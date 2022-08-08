Российским банкам разрешили не работать в валюте стран, заморозивших их активы
22:00 08.08.2022 Источник: РБК
Президент Владимир Путин подписал указ, один из пунктов которого предусматривает, что банки, чьи средства в иновалюте были заморожены за рубежом, могут приостановить выполнение своих обязательств перед иностранными клиентами в этой валюте.
Другим пунктом указа президент наделил Центробанк полномочиями определять максимальное значение комиссии банков за валютные переводы в случае введения санкций против них. РБК
НОВОСТИ
- 22:40 08.08.2022
- США передали Украине «множество сотен» ракет для HIMARS, поставки продолжатся — Пентагон
- 21:20 08.08.2022
- Заказчик в Ливане отказался покупать груз украинской кукурузы с судна Razoni
- 20:40 08.08.2022
- США выделят Украине еще $4,5 млрд на поддержку бюджета
- 20:00 08.08.2022
- Россия уведомила США, что временно выводит из-под инспекции по ДСНВ свои объекты — МИД
- 19:20 08.08.2022
- Индия и США начали совместные учения сил спецназа
- 18:40 08.08.2022
- Путин наградил посла России в Польше Андреева орденом Александра Невского
- 18:27 08.08.2022
- Более 3000 занятий провели в Москве за два года в рамках проекта "Спортивные выходные"
- 18:00 08.08.2022
- Путин не планирует выступать на Генассамблее ООН в сентябре — Песков
- 17:32 08.08.2022
- Всю территорию Запорожья надо освободить до проведения референдума, считает Джабаров
- 17:12 08.08.2022
- Дума осенью обсудит упрощение гражданства РФ для соотечественников из Прибалтики — Володин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать