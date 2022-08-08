Российским банкам разрешили не работать в валюте стран, заморозивших их активы

22:00 Источник: РБК

Президент Владимир Путин подписал указ, один из пунктов которого предусматривает, что банки, чьи средства в иновалюте были заморожены за рубежом, могут приостановить выполнение своих обязательств перед иностранными клиентами в этой валюте.

Другим пунктом указа президент наделил Центробанк полномочиями определять максимальное значение комиссии банков за валютные переводы в случае введения санкций против них. РБК

