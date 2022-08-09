Более 77% зарубежных компаний не стали закрывать свой бизнес в РФ — Володин

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 77% иностранных предприятий не стали закрывать свой бизнес в России, несмотря на беспрецедентное давление и шантаж Запада, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Санкционная политика ЕС привела к росту цен, инфляции и дефициту энергоресурсов. Несмотря на беспрецедентное давление, шантаж и санкции, из 1 382 иностранных компаний 77,6% предприятий не стали закрывать свой бизнес в России», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам Володина, иностранные компании «неохотно покидают российский рынок», так как они не только несут издержки, но лишаются перспективы вернуться.