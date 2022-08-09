0
0
163
НОВОСТИ

Медведев сравнил слова Зеленского об ответственности для всех россиян с идеями Гитлера

11:00 09.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сравнил слова президента Украины Владимира Зеленского, предложившего «призвать к ответственности [за спецоперацию] все население России», с идеями Адольфа Гитлера.

«Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер. Есть еще вопросы о природе украинской власти?» — заметил Медведев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 09.08.2022
Японский дизайнер Иссэй Миякэ умер в возрасте 84 лет — Kyodo
0
10
12:20 09.08.2022
Порт Мариуполя заработает в полную силу до конца года — Пушилин
0
44
12:05 09.08.2022
Иранский спутник «Хайям» выведен на орбиту — Роскосмос
0
76
12:00 09.08.2022
В России выявили 16 325 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
84
11:32 09.08.2022
Крупнейший в ФРГ крематорий начал работать круглосуточно для экономии газа — Bild
0
146
11:20 09.08.2022
Более 70% россиян относят книги к предметам первой необходимости — исследование
0
156
11:05 09.08.2022
Украина и Запад не станут признавать итоги референдума в Запорожье, но это неважно — Рогов
0
182
10:32 09.08.2022
Выдачи потребительских кредитов фактически вернулись к уровню начала года - СМИ
0
202
10:20 09.08.2022
Кисида стал первым действующим премьером, посетившим музей атомной бомбардировки Нагасаки
0
211
10:05 09.08.2022
Средства ПВО отразили удары украинских военных в Херсонской области
0
219

Возврат к списку