Медведев сравнил слова Зеленского об ответственности для всех россиян с идеями Гитлера

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сравнил слова президента Украины Владимира Зеленского, предложившего «призвать к ответственности [за спецоперацию] все население России», с идеями Адольфа Гитлера.

«Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер. Есть еще вопросы о природе украинской власти?» — заметил Медведев.