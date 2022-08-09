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Порт Мариуполя заработает в полную силу до конца года — Пушилин

12:20 09.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мариупольский порт пока не функционирует в полном объеме, однако его полноценная работа может быть восстановлена до конца текущего года. Об этом во вторник сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Груз не пошел в том объеме, в котором хотелось бы. Есть определенные бюрократические моменты», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live», подчеркнув, что в настоящий момент они решаются.

Между тем, отметил Пушилин, в качестве транспортного хаба, логистического центра в любом случае порт будет задействован. Там будут не только ходить корабли, но и осуществляться перегрузка, также будет курсировать паром, который будет отдельно доставлять стройматериалы. «Мы увидим грандиозные планы до конца года», — заявил глава ДНР.

Мариуполь — самый большой город на побережье Азовского моря, один из ключевых центров металлургии Донбасса и крупный морской порт. Бои за него начались 25 февраля, в ходе сражений город был полностью блокирован. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ о его освобождении российскими вооруженными силами и силами Народной милиции ДНР.

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