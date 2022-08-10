Запад начал применять в Азии концепцию «расширения НАТО на восток» — посол Китая в РФ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действия Соединенных Штатов в отношении Тайваня указывают на то, что Запад начал применять в Азиатско-Тихоокеанском регионе концепцию «расширения НАТО на восток». Об этом заявил в специальном интервью ТАСС посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй.

«Это (действия США вокруг Тайваня — прим. ТАСС) нельзя расценить иначе как азиатско-тихоокеанскую версию „расширения НАТО на восток“, — сказал он.

«США пытаются использовать ту же тактику против Китая для создания кризиса в Тайваньском проливе с целью воспрепятствовать развитию и подъему Китая, вмешаться в его внутренние дела, перенести внутренние дела Китая на международный уровень, истощить и сдержать его с помощью войны и санкций», — подчеркнул дипломат.