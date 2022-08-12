МАГАТЭ: На ЗАЭС "непосредственной угрозы ядерной безопасности нет"
23:00 11.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в данный момент не видит непосредственной угрозы ядерной безопасности на Запорожской АЭС после обстрелов ее территории. Об этом сообщил в четверг его генеральный директор Рафаэль Гросси на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации вокруг станции.
«По предварительным оценкам экспертов МАГАТЭ, в результате обстрела [АЭС] или других военных действий непосредственной угрозы ядерной безопасности нет», — сказал он в своем видеообращении к участникам совещания.
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