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Один из снарядов ВСУ упал в 10 метрах от хранилища отработавшего топлива ЗАЭС

12:00 12.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины шаг за шагом били все прицельнее по Запорожской АЭС, в четверг один из снарядов упал в 10 метрах от хранилища отработавшего ядерного топлива, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Шаг за шагом били все прицельнее. Один из снарядов упал вообще в 10 метрах от хранилища [отработавшего] ядерного топлива», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

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