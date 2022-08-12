Один из снарядов ВСУ упал в 10 метрах от хранилища отработавшего топлива ЗАЭС

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины шаг за шагом били все прицельнее по Запорожской АЭС, в четверг один из снарядов упал в 10 метрах от хранилища отработавшего ядерного топлива, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Шаг за шагом били все прицельнее. Один из снарядов упал вообще в 10 метрах от хранилища [отработавшего] ядерного топлива», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».