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Черногория объявила персоной нон грата российского дипломата — МИД

17:00 12.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Черногории объявили персоной нон грата российского дипломата. Об этом сообщил в пятницу МИД республики.

«Формальная нота об этом решении, в которой указан семидневный срок для того, чтобы покинуть территорию Черногории, вручена сегодня послу Российской Федерации Владиславу Масленникову», — говорится в сообщении МИД.

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