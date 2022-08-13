МИД РФ: Получение американской визы требует неимоверных усилий

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон раскручивает маховик «визовой войны» в отношении не только дипломатов, но и обычных граждан России. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

«По вине Вашингтона запущен маховик „визовой войны“, затрагивающей не только дипломатов, но и обычных граждан. Получение американской визы требует неимоверных усилий, включая поездку для ее оформления в другие страны. Отказ от выдачи виз в Москве под предлогом нехватки кадров — сугубо внутреннее американское решение», — отметил дипломат.