Белоусов считает, что рост потребления в РФ начнется уже в этом году
15:05 13.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В части потребления пик спада мы прошли или проходим сейчас. Вот это падение реальных доходов, товарооборота, которое случилось из-за скачка инфляции в середине года, где-то второй-третий квартал — это пик, мы можем задержаться на плато, можем не задержаться — где-то примерно 8-9% [составит спад потребления]. Но тем не менее, скорее всего, где-то уже в этом году у нас начнется рост потребления, уже целый ряд признаков того, что это уже начинается. В 2023 году, если ничего сверхъестественного не произойдет, это продолжится», — сказал Белоусов, выступая на межрегиональном форуме по внедрению инвестиционного стандарта.
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