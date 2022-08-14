Сухая и жаркая погода сохранится в Москве в воскресенье, 14 августа

09:00 Источник: Интерфакс

Столичный регион находится под действием западного антициклона, в Москве сохраняется сухая и жаркая погода с температурой на 4-5 градусов выше климатической нормы, сообщает Гидрометцентр России.

По информации метеоучреждения, в городе второй день подряд объявлен предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности.

"Очень высокая температура", - говорится в предупреждении, которое действует с 11:00 до 21:00 воскресенья. На сайте Гидрометцентра уточняется, что днем в столице ожидается до 31 градуса жары.