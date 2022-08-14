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НОВОСТИ

Байден, возможно, не будет баллотироваться в президенты США на второй срок - NYT

10:26 14.08.2022 Источник: Газета.Ru

Член палаты представителей от Демократической партии Кэролин Мэлони (штат Нью-Йорк) заявила, что 46-й президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы не примет участие в следующих выборах через 2 года. Об этом сообщило издание The New York Times.

По словам Мэлони, отказ от участия Байдена в борьбе за пост главы Белого дома является пока неофициальным и неподтвержденным. В NYT решили узнать, что Мэлони думает о переизбрании Байдена в 2024 году. К следующим выборам Байдену будет уже 81 год. «Неофициально, он больше не будет баллотироваться», — считает Мэлони.

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