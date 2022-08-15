Скворцова: Тест-систему при мутациях коронавируса можно обновить за несколько дней

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России создают линейку тест-систем для ПЦР-анализа всех известных вирусов, сообщила журналистам руководитель агентства Вероника Скворцова.

«Центр стратегического планирования создает целую линейку высококачественных тест-систем на ПЦР-анализ вообще всех известных вирусов», — сказала она.

В частности, Скворцова отметила, что в случае мутаций коронавируса, ФМБА готово обновить существующую тест-систему за несколько дней.