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НОВОСТИ

На уходе из РФ и Белоруссии компания «Хенкель» потеряла 184 млн евро

21:30 15.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германская химико-промышленная компания Henkel («Хенкель») по итогам первой половины 2022 года оценила потери от ухода с российского и белорусского рынков в 184 млн евро. Это следует из ее финансового отчета, распространенного в понедельник.

«В связи с запланированным прекращением операционной деятельности всех наших подразделений в России и Белоруссии, а также последствиями <…> санкций мы зафиксировали потери от обесценивания гудвилла (88 млн евро), торговых марок и других прав с неопределенным сроком полезного использования (15 млн евро) и основных средств (82 млн евро), относящихся к соответствующим операциям, в размере 184 млн евро», — указывается в документе.

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