Банки начали присоединяться к агрегатору банковских приложений для iOS
12:45 16.08.2022
Клиентам российских банков, которые пользуются смартфонами на платформе iOS, для скачивания в магазине App Store доступно новое мобильное приложение банков «Система банковского обслуживания для людей» (СБОЛ) разработчика «Открытые ИТ-решения». Первым подключился Сбер. Разработчики обещают, что в ближайшее время в приложении будут добавлены услуги для клиентов разных крупных российских банков.
В Сбере рекомендуют использовать приложение компании «Открытые ИТ-решения» своим клиентам владельцам устройств Apple, на которых еще не установлено приложение Сбербанк Онлайн». «Наши самые востребованные банковские сервисы стали доступны для пользователей приложения, оно является безопасным и доступно для скачивания в AppStore», – сообщила пресс-служба.
Тем клиентам, у которых уже ранее было установлено приложение СберБанк Онлайн, удалять его не нужно, приложение банка работает в штатном режиме с предоставлением полного набора сервисов.
Благодаря приложению клиенты российских банков могут онлайн осуществлять переводы, оплачивать услуги, транспорт, телефонную связь и проводить другие привычные банковские операции. Приложение обладает высоким уровнем защиты и абсолютно безопасно в использовании.
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