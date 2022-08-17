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На форуме «Армия-2022» впервые показали макет универсального десантного корабля

10:30 17.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ, входит в состав Объединенной судостроительной корпорации, ОСК) в рамках форума «Армия-2022» впервые показало макет перспективного российского универсального десантного корабля (УДК) на унифицированной платформе. Об этом корр. ТАСС сообщает в среду с места событий.

Макет УДК размещен в демонстрационном павильоне ОСК в конгрессно-выставочном центре «Патриот». Согласно ему, корабль имеет двухуровневый внутренний ангар для размещения вертолетов и бронетранспортеров, а также затопляемый док для транспортировки и спуска на воду до трех десантных катеров на воздушной подушке типа «Зубр».

Взлет летательных аппаратов осуществляется с верхней палубы УДК, на которой, судя по макету, может разместиться одновременно до 15 вертолетов.

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