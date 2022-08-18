В Рязанской области скрывали реальные площади пожаров — Рослесхоз

11:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Органы лесного хозяйства Рязанской области скрывали информацию о реальных площадях пожаров, что не позволило вовремя нарастить федеральные силы. Об этом сообщается в четверг в телеграм-канале Рослесхоза.

«Органы лесного хозяйства Рязанской области и природных территорий упустили ситуацию с лесными пожарами и скрывали реальные площади, что не позволило вовремя нарастить федеральные силы», — говорится в сообщении.