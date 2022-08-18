0
0
108
НОВОСТИ

Украинцы стали чаще покидать Евросоюз, чем въезжать в него

12:45 18.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число граждан Украины, выезжающих из Европейского союза, в последние 8 дней было выше числа въезжающих в ЕС. Об этом сообщило в четверг в «Твиттере» Агентство ЕС по контролю границ Frontex («Фронтекс»).

«В последние 8 дней больше украинских граждан выезжало из ЕС, чем въезжало», — указало агентство.

«Мы ожидаем, что число людей, пересекающих границу ЕС и Украины, останется на высоком уровне в течение летнего сезона, а импорт и экспорт товаров продолжится через сухопутную границу», — отметил «Фронтекс».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:30 18.08.2022
ДНР хочет вернуть торговые связи с Россией на советский уровень
0
31
13:15 18.08.2022
Боррель: Для Сербии и Косово пришло время полностью нормализовать отношения
0
63
13:06 18.08.2022
Франция не поддержала проект нового газопровода
0
79
13:00 18.08.2022
Платежная система "Мир" может заработать в Африке, варианты изучаются
0
87
12:31 18.08.2022
Спецназ полиции Молдавии начал антитеррористические учения в Гагаузии
0
132
12:15 18.08.2022
Бывший советник Трампа сообщил, что тот небрежно хранил документы
0
152
12:00 18.08.2022
Санду: Додон помог бы России провести спецоперацию в Украине
0
176
11:49 18.08.2022
Минобороны РФ: Действия ВСУ могут привести к новой "Фукусиме"
0
195
11:45 18.08.2022
В Рязанской области скрывали реальные площади пожаров — Рослесхоз
0
212
11:30 18.08.2022
В Москве выявили 9 080 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
210

Возврат к списку