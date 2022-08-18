Украинцы стали чаще покидать Евросоюз, чем въезжать в него

12:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число граждан Украины, выезжающих из Европейского союза, в последние 8 дней было выше числа въезжающих в ЕС. Об этом сообщило в четверг в «Твиттере» Агентство ЕС по контролю границ Frontex («Фронтекс»).

«В последние 8 дней больше украинских граждан выезжало из ЕС, чем въезжало», — указало агентство.

«Мы ожидаем, что число людей, пересекающих границу ЕС и Украины, останется на высоком уровне в течение летнего сезона, а импорт и экспорт товаров продолжится через сухопутную границу», — отметил «Фронтекс».