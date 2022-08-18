На переговорах в Брюсселе между Сербией, Косово и ЕС прогресса не достигнуто

18:28 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЕС, Сербия и Косово не достигли решения проблемы замены сербских номеров автомобилей и документов в Северном Косове в ходе переговоров президента Сербии Александара Вучича и премьера самопровозглашенного Косово Альбина Курти в Брюсселе при посредничестве ЕС. Об этом заявил журналистам в четверг по итогам встречи верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Мы отвечаем за безопасность граждан не только региона, но и всей Европы, и мы будем стремиться к решению, которое пока оказалось невозможно, — заявил он. — К настоящему моменту нет никакого компромисса». Отвечая на вопрос, удалось ли достичь прогресса на переговорах по наиболее острым вопросам, Боррель ответил: «Я бы не назвал это прогрессом».