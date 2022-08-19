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В России в I полугодии 2022 года спрос на автомобили упал на 55% - Минпромторг

23:00 18.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Внутренний спрос на автомобили всех сегментов в России в I полугодии 2022 года упал на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за изменения геополитической ситуации. Об этом говорится в подготовленном Минпромторгом проекте Стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2035 года.

«В связи с изменением геополитической ситуации, в 2022 году автомобильная промышленность Российской Федерации столкнулась с рядом новых вызовов: существенное падение спроса на внутреннем рынке (на 55% в первом полугодии 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года по всем сегментам), остановка и приостановка ряда автомобильных производств, прежде всего связанная с решением иностранных производителей об уходе с российского рынка, а также со сложностями в поставках значимых комплектующих и материалов, в том числе в связи с введением экономических санкций со стороны ряда стран, риски банкротства и сокращения сети автомобильных дилеров», — говорится в тексте проекта.

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