Более чем на 10% снизилась стоимость биткойнов - данные площадки Coindesk

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Биткойн в ходе торговой сессии снижается на 10,13%, до $21,010 тыс. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk на 01:40 мск.



По данным на 01:48 мск, курс биткойна чуть отыграл падение и находился на уровне $21,019 тыс.



