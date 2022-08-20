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НОВОСТИ

Ряд иностранных сервисов начали маркировать в поисковиках как нарушителей закона РФ

20:50 20.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские поисковики по требованию Роскомнадзора начали маркировать сервисы TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest как нарушителей законодательства РФ, убедился корреспондент ТАСС.

Так, в поисковой системе «Яндекса» рядом с информацией о соответствующих сервисах появляется надпись «РКН: сайт нарушает закон РФ». Во всплывающем окне появляется название закона и причина маркировки.

В поисковиках Rambler и Mail.ru сервисы помечаются таким же образом, хотя маркировка немного отличается. В маркировке в «Поиске Mail.ru» также прописывается, какие ресурсы есть у сервиса, например, это может быть канал на YouTube или страница на Wikipedia.

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