В Мелитополе задержали подозреваемого в диверсиях экс-офицера ВСУ
09:03 21.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники силовых структур задержали в Мелитополе бывшего украинского офицера, подозреваемого в совершении диверсий. Об этом сообщили в администрации города в воскресенье.
«В Мелитополе сотрудники силовых структур задержали подозреваемого в совершении диверсий. Бывший украинский офицер вел наблюдения за полетами российских военных на аэродроме. Дома у него выявлено оружие, компоненты для изготовления взрывчатки, методички по применению военного арсенала, а также символика украинского террористического режима», — говорится в сообщении администрации в ее телеграм-канале.
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