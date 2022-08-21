0
0
158
НОВОСТИ

В Мелитополе задержали подозреваемого в диверсиях экс-офицера ВСУ

09:03 21.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники силовых структур задержали в Мелитополе бывшего украинского офицера, подозреваемого в совершении диверсий. Об этом сообщили в администрации города в воскресенье.

«В Мелитополе сотрудники силовых структур задержали подозреваемого в совершении диверсий. Бывший украинский офицер вел наблюдения за полетами российских военных на аэродроме. Дома у него выявлено оружие, компоненты для изготовления взрывчатки, методички по применению военного арсенала, а также символика украинского террористического режима», — говорится в сообщении администрации в ее телеграм-канале.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:12 21.08.2022
"Газпром" подает газ в Европу через "Суджу", Украина против прокачки через "Сохрановку"
0
32
09:53 21.08.2022
Гинцбург: Дельтакрон может стать более тяжелой мутацией коронавируса
0
78
09:25 21.08.2022
В машине Дарьи Дугиной обнаружили взрывное устройство
0
152
21:00 20.08.2022
Несмотря на атаки ВСУ, в Мелитополе учебный год начнется 1 сентября - глава ВГА
0
704
20:55 20.08.2022
В Ирландию прибыло судно в украинской сельхозпродукцией
0
705
20:50 20.08.2022
Ряд иностранных сервисов начали маркировать в поисковиках как нарушителей закона РФ
0
753
19:20 20.08.2022
Из-за украинского обстрела несколько пригородов Горловки остались без электричества - мэр
0
735
19:10 20.08.2022
Желаемого эффекта западные санкции против РФ не достигли - журнал
0
890
18:50 20.08.2022
При перебоях с электричеством зимой в Швейцарии не исключают бунтов и грабежей - полиция
0
703
17:50 20.08.2022
С 1 августа из портов Украины вывезено свыше 656,3 тыс. тонн зерна
0
726

Возврат к списку