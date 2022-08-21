В Мелитополе задержали подозреваемого в диверсиях экс-офицера ВСУ

09:03 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники силовых структур задержали в Мелитополе бывшего украинского офицера, подозреваемого в совершении диверсий. Об этом сообщили в администрации города в воскресенье.

«В Мелитополе сотрудники силовых структур задержали подозреваемого в совершении диверсий. Бывший украинский офицер вел наблюдения за полетами российских военных на аэродроме. Дома у него выявлено оружие, компоненты для изготовления взрывчатки, методички по применению военного арсенала, а также символика украинского террористического режима», — говорится в сообщении администрации в ее телеграм-канале.