На Тайвань прибыл еще один американский политик

14:56 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

убернатор американского штата Индиана Эрик Холкомб прибыл на Тайвань с официальным визитом.

«Я ценю теплый прием на Тайване со стороны Дугласа Сю, тайваньского директора по делам Северной Америки», — написал он в воскресенье на своей странице в «Твиттере».