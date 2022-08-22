Исполнительница убийства Дарьи Дугиной могла въехать в Россию по поддельным документам

17:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исполнительница убийства Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк могла въехать на территорию России по поддельным документам. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в правоохранительных органах.

«Гражданка Украины Наталья Вовк могла въехать в Россию по поддельным документам, в том числе и паспорта», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Вовк будет объявлена в розыск с целью выдачи РФ.