Повышенную концентрацию загрязняющих веществ зафиксировали в некоторых округах Подмосковья
15:05 28.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«По состоянию на 07:00 28 августа в зоне переноса загрязняющих веществ от пожаров максимальные концентрации составили 0,5-0,9 ПДК», — сказали в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что содержание загрязняющих веществ обнаружили в городских округах Дзержинский, Долгопрудный, Люберцы, Подольск, Щелково, Мытищи, Электросталь, Лобня, Красногорск, Котельники, Коломна, Королев, Химки, Красногорск, Ленинский, Наро-Фоминск, Богородский, Лыткарино, Серпухов, Ступино и Чехов.
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