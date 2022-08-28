0
0
0
НОВОСТИ

Повышенную концентрацию загрязняющих веществ зафиксировали в некоторых округах Подмосковья

15:05 28.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Повышенную концентрацию вредных веществ в воздухе зафиксировали утром в воскресенье в некоторых округах Московской области из-за пожаров в соседних регионах. Максимальные показатели составили до 0,9 предельно допустимой концентрации (ПДК), сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе Минэкологии.

«По состоянию на 07:00 28 августа в зоне переноса загрязняющих веществ от пожаров максимальные концентрации составили 0,5-0,9 ПДК», — сказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что содержание загрязняющих веществ обнаружили в городских округах Дзержинский, Долгопрудный, Люберцы, Подольск, Щелково, Мытищи, Электросталь, Лобня, Красногорск, Котельники, Коломна, Королев, Химки, Красногорск, Ленинский, Наро-Фоминск, Богородский, Лыткарино, Серпухов, Ступино и Чехов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

13:35 28.08.2022
На очаги пожара в Рязанской области сбросили около 24 тыс. тонн воды - МЧС
0
167
13:25 28.08.2022
Греческие танкеры перевозят морем более половины российской нефти
0
192
12:55 28.08.2022
В следующим году около 50 тыс. украинских беженцев могут оказаться бездомными в Британии
0
211
12:50 28.08.2022
В центе Москвы полиция пресекла массовые гонки на дорогостоящих машинах
0
230
11:20 28.08.2022
Власти дальневосточных регионов должны определить самые перспективные виды сельхозпродукции - Мишустин
0
296
11:10 28.08.2022
В Московском регионе увеличилось количество смога от пожаров - метеоролог
0
311
10:10 28.08.2022
На фоне энергокризиса в британских школах хотят закупать свитера для школьников на зиму
0
321
10:00 28.08.2022
Для противодействия санкциям Запада РФ сближается с Ираном - СМИ
0
376
09:55 28.08.2022
После завершения проектирования Российская орбитальная станция может быть переименована
0
394
09:50 28.08.2022
В первые с начала обострения с Китаем корабли США вошли в Тайваньский пролив
0
344

Возврат к списку