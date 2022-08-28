Повышенную концентрацию загрязняющих веществ зафиксировали в некоторых округах Подмосковья

15:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Повышенную концентрацию вредных веществ в воздухе зафиксировали утром в воскресенье в некоторых округах Московской области из-за пожаров в соседних регионах. Максимальные показатели составили до 0,9 предельно допустимой концентрации (ПДК), сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе Минэкологии.



«По состоянию на 07:00 28 августа в зоне переноса загрязняющих веществ от пожаров максимальные концентрации составили 0,5-0,9 ПДК», — сказали в пресс-службе.



В ведомстве уточнили, что содержание загрязняющих веществ обнаружили в городских округах Дзержинский, Долгопрудный, Люберцы, Подольск, Щелково, Мытищи, Электросталь, Лобня, Красногорск, Котельники, Коломна, Королев, Химки, Красногорск, Ленинский, Наро-Фоминск, Богородский, Лыткарино, Серпухов, Ступино и Чехов.



