Раиси заявил, что не будет встречаться с Байденом на полях ГА ООН в Нью-Йорке в сентябре

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что не будет встречаться с лидером США Джо Байденом в ходе своего визита на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорк в сентябре.

«Я на прошлых заседаниях уже давал ответ, что нет. И скажу нет еще раз», — сказал он в понедельник на пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможной встрече.