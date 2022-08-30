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Более 80% россиян не прочь поговорить с литературными героями - опрос

21:20 30.08.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Опрос: более 82% россиян хотели бы поговорить с литературными героями. Граждан привлекает их острый ум, чувство юмора, характер, внешний вид, а также схожие взгляды на жизнь.

Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказали в компании «ЛитРес», которая провела исследование совместно с сервисом онлайн-психотерапии Zigmund.Online.

Выяснилось, что самый популярный персонаж иностранных произведений среди опрошенных — сыщик Шерлок Холмс. На втором месте — герой саги о Гарри Поттере Альбус Дамблдор. Замыкает тройку Северус Снегг — ещё один персонаж истории о мальчике-волшебнике. На четвёртом месте Элизабет Беннет из романа «Гордость и предубеждение». На пятом месте Маленький принц из одноимённой повести Антуана де Сент-Экзюпери.

Среди отечественной литературы рейтинг возглавляет Маргарита из романа Булгакова, далее следуют Мастер из этого же произведения. Замыкает тройку Эраст Фандорин — главный герой детективов Бориса Акунина. Также в пятёрке Анна Каренина и Остап Бендер.

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