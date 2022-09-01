Мы живем как будто в условиях военной экономики - премьер Финляндии

10:32

Энергетический кризис привел к тому, что Финляндия вынуждена жить в условиях "военной экономики". С таким заявлением выступила премьер-министр страны Санна Марин.

"Мы живем как будто в условиях военной экономики. Это ненормальная экономическая ситуация", — отметила Марин, чьи слова процитировали в издании Yle. ren.tv