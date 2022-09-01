Мы живем как будто в условиях военной экономики - премьер Финляндии
10:32 01.09.2022
Энергетический кризис привел к тому, что Финляндия вынуждена жить в условиях "военной экономики". С таким заявлением выступила премьер-министр страны Санна Марин.
"Мы живем как будто в условиях военной экономики. Это ненормальная экономическая ситуация", — отметила Марин, чьи слова процитировали в издании Yle. ren.tv
НОВОСТИ
- 10:20 01.09.2022
- Лидеры стран ЕС пытались уговорить Зеленского сесть за стол переговоров - Ющенко
- 10:05 01.09.2022
- В России отменили более 20 параметров проверки при техосмотре автомобиля
- 10:00 01.09.2022
- Киев в четверг попытался захватить ЗАЭС ради срыва визита МАГАТЭ на электростанцию — МО РФ
- 09:32 01.09.2022
- США помогают в подготовке Украиной контрнаступления - CNN
- 09:20 01.09.2022
- Корабли ТОФ начали развертывание в Японском и Охотском морях в рамках СКШУ «Восток-2022»
- 09:05 01.09.2022
- Миссия МАГАТЭ выехала в сторону ЗАЭС — Reuters
- 09:00 01.09.2022
- В районе Энергодара зафиксирована попытка высадки украинского десанта — Рогов
- 22:10 31.08.2022
- Британский флот получил пятую АПЛ новейшего типа Astute
- 19:41 31.08.2022
- В визвом вопросе Польша и страны Балтии могут пойти своим путем
- 19:20 31.08.2022
- Бербок заявила, что будет помогать Украине вне зависимости от мнения ее избирателей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать