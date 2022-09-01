Похороны Горбачева пройдут с элементами государственных — Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прощание с бывшим советским лидером Михаилом Горбачевым пройдет с элементами государственных похорон, сказал в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Там будут элементы государственных похорон», — ответил он на вопрос, будет ли у похорон Горбачева статус государственных. Так, по словам Пескова, будет почетный караул, прощание, государство также будет оказывать помощь в организации похорон.

Песков при этом не ответил на вопрос, какие элементы государственных похорон будут отсутствовать. «Мне нужно уточнить точно, какой набор [предусмотрен] для государственных похорон. Я затрудняюсь правильно ответить, не буду этого делать», — сказал пресс-секретарь президента.

Также Песков сообщил, что Владимир Путин попрощался с М. Горбачевым: «Перед выездом [в Калининград] президент заехал в Центральную клиническую больницу, где попрощался с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, возложил цветы к гробу».