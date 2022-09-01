Похороны Горбачева пройдут с элементами государственных — Песков
14:12 01.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прощание с бывшим советским лидером Михаилом Горбачевым пройдет с элементами государственных похорон, сказал в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Там будут элементы государственных похорон», — ответил он на вопрос, будет ли у похорон Горбачева статус государственных. Так, по словам Пескова, будет почетный караул, прощание, государство также будет оказывать помощь в организации похорон.
Песков при этом не ответил на вопрос, какие элементы государственных похорон будут отсутствовать. «Мне нужно уточнить точно, какой набор [предусмотрен] для государственных похорон. Я затрудняюсь правильно ответить, не буду этого делать», — сказал пресс-секретарь президента.
Также Песков сообщил, что Владимир Путин попрощался с М. Горбачевым: «Перед выездом [в Калининград] президент заехал в Центральную клиническую больницу, где попрощался с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, возложил цветы к гробу».
НОВОСТИ
- 15:12 01.09.2022
- МО РФ сообщило о срыве попытки наступления силами 14-й мехбригады ВСУ под Харьковом
- 15:00 01.09.2022
- Лукашенко призвал Европу объединиться с Россией и стать самым мощным центром на планете
- 14:38 01.09.2022
- Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС — ТВ
- 14:31 01.09.2022
- Мэр Собянин присвоил статус приоритетного проекту по созданию индустриального парка "Руднево"
- 14:00 01.09.2022
- Дефляция в РФ может продолжиться в сентябре и начале октября — Счетная палата
- 13:32 01.09.2022
- Лавров назвал «явкой с повинной» слова Зеленского о гарантиях безопасности МАГАТЭ на ЗАЭС
- 13:20 01.09.2022
- Тринадцать государств ЕС не получают газ из РФ или получают его в ограниченном объеме — ЕК
- 13:05 01.09.2022
- В Москве выявили 7 242 случая заражения коронавирусом за сутки
- 13:00 01.09.2022
- Украинская сторона не пропускает головную колонну миссии МАГАТЭ — глава ВГА Запорожья
- 12:32 01.09.2022
- Украина рассчитывала оставить членов миссии МАГАТЭ как живой щит на ЗАЭС — Рогов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать