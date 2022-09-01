Почти половина жителей Польши поддерживает требование репараций от Германии — опрос

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти половина жителей Польши поддерживает власти страны в их требованиях к ФРГ о выплате репараций за ущерб, причиненный стране нацистской Германией в годы Второй мировой войны. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, опубликованные в четверг газетой «Дзенник газета правна».

Как выяснили социологи, 47,2% поляков уверены, что обсуждение вопроса репараций — это правильная политика, однако только каждый пятый житель Польши верит, что есть шанс получить выплаты. 26,8% настроены пессимистично и не верят в получение компенсаций.

37,6% участников опроса считают неправильным требование Польшей репараций от ФРГ. 15,2% не смогли выразить свое мнение по этому вопросу.

Опрос был проведен 27–28 августа с участием 1 000 человек.

Польша оценила сумму ущерба, причиненного стране нацистской Германией во время Второй мировой войны, в 1,3 трлн долларов. Об этом заявил в четверг лидер правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, выступая на церемонии презентации доклада о потерях, понесенных Польшей в результате нападения нацистской Германии и немецкой оккупации в 1939–1945 годах.

«Сумма, которая была представлена как сумма понесенных потерь, самая ограниченная, консервативная. Ее можно значительно увеличить. Это 6 трлн 200 млрд злотых (1,3 трлн долларов — прим. ТАСС)», — сказал он.