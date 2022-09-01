РФ прекратит поставлять нефть странам, которые введут ограничения на цену ее нефти — Новак
17:40 01.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия остановит поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые примут решение об ограничении стоимости нефти из РФ. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
«Что касается ограничения цен: если они введут ограничения цен, то мы просто для таких компаний или стран, которые будут вводить ограничения, мы им не будем поставлять нефть и нефтепродукты, поскольку мы не будем работать на нерыночных условиях», — подчеркнул он.
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