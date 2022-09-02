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Массовые беспорядки могут произойти в 101 стране на фоне экономических проблем — доклад

11:20 02.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Риск возникновения массовых беспорядков в 101 стране мира растет в третьем квартале 2022 года. Об этом в пятницу сообщило агентство Блумберг со ссылкой на имеющийся в его распоряжении доклад британской консалтинговой компании Verisk Maplecroft.

Согласно агентству, из 198 стран в 101 зафиксировано увеличение рисков возникновения общественных волнений, что является самым большим квартальным ростом с момента начала соответствующих подсчетов в 2016 году. В то же время в 42 государствах риск снизился.

Как отмечает Блумберг, предпосылки для беспорядков растут в странах Европейского союза на фоне повышения цен на энергоносители. В развивающихся странах общественное недовольство объясняется подорожанием продуктов питания и опасениями по поводу глобального продовольственного кризиса. Также подчеркивается, что в ближайшие месяцы риски будут расти.

Ожидается, что осенний и зимний периоды в странах Европы усугубят энергетический кризис и повысят стоимость жизни. Засухи и нехватка воды во многих странах мира приведут к росту цен на продовольствие, что может вызвать локальные протесты в наиболее пострадавших районах.

В список стран с увеличившимся риском возникновения общественных волнений вошли, в частности, Германия, Кипр, Норвегия, Польша и Украина. В 2023 году прогнозируется рост рисков, помимо других стран, в Германии, Нидерландах и Швейцарии.

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