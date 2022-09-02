ВСУ несут большие потери ради создания у Запада иллюзии, что они могут наступать — Шойгу

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВСУ продолжают попытку наступления на николаево-криворожском и других направлениях, чтобы создать у западных кураторов иллюзию способности вести наступление. Об этом заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в пятницу.

«Продолжается попытка наступления ВСУ на николаево-криворожском и других направлениях, противник несет значительные потери», — сказал он.

Министр подчеркнул, что попытка наступления была спланирована офисом президента Украины Владимира Зеленского с целью «создать у западных кураторов иллюзию способности ВСУ вести наступление».