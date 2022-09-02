"Московскую электронную школу" начнут использовать во всех школах России

16:08

Опыт системы образования Москвы будут активнее использовать в других регионах России. Для этого глава столицы Сергей Собянин, руководитель Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов подписали соглашение о сотрудничестве при создании, развитии и эксплуатации федеральной государственной информационной системы «Моя школа».

По словам Собянина, соглашение позволит передать на федеральный уровень наработки «Московской электронной школы» (МЭШ), электронного дневника и электронного журнала. «Чтобы контент развился и дальше, был доступен для каждого региона, для каждого школьника нашей страны. Поручение президента по этому поводу даст новый толчок для улучшения качества образования», - заявил градоначальник.

Собянин отмечает, что в рамках МЭШ была создана крупнейшая электронная образовательная библиотека РФ, содержащая более 1,7 млн единиц образовательного контента - интерактивные приложения, сценарии уроков, видеоуроки, виртуальные лаборатории, тесты, электронные учебные пособия, произведения художественной литературы, онлайн-тренажеры для самоподготовки по разным предметам школьной программы.

Министр просвещения заявил, что система образования Москвы является одной из лучших в мире, а качество ее работы подтверждено международными исследованиями. Как считает Кравцов, интеграция Московской электронной школы с федеральной системой «Моя школа» позволит решить задачи по улучшению качества образования во всех регионах России.

Максут Шадаев заявил, что решение регионы будут сами принимать решение о том, надо ли присоединяться к этой системе. Однако если регион готов двигаться вперед, развивать самостоятельно технологии - при условии учета всех требований, стандарта, которые есть - он получит такую возможность.