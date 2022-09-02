В Siemens считают, что технических причин для остановки "Северного потока" нет

23:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Компания Siemens Energy AG («Сименс энерджи») считает, что технические причины для прекращения эксплуатации газопровода Nord Stream («Северный поток») отсутствуют. Об этом в пятницу корр. ТАСС заявил представитель германской компании после того, как «Газпром» проинформировал, что в ходе работ на последнем действующем газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружил повреждения, до устранения которых вынужден полностью остановить прокачку по газопроводу.

«Мы приняли к сведению последние сообщения [„Газпрома“]», — отметил представитель Siemens Energy. «Как производитель турбин мы можем только констатировать, что такой вывод не является технической причиной для прекращения эксплуатации. Такие утечки обычно не влияют на работу турбины и могут быть устранены на месте», — сказал он.