В Siemens считают, что технических причин для остановки "Северного потока" нет
23:00 02.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы приняли к сведению последние сообщения [„Газпрома“]», — отметил представитель Siemens Energy. «Как производитель турбин мы можем только констатировать, что такой вывод не является технической причиной для прекращения эксплуатации. Такие утечки обычно не влияют на работу турбины и могут быть устранены на месте», — сказал он.
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