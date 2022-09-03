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НОВОСТИ

Подорожание электроэнергии может вызвать остановку 60% британских заводов - Bloomberg

10:00 03.09.2022 Источник: Коммерсант.ru

Из-за роста цен на электроэнергию 6 из 10 заводов в Великобритании могут приостановить работу, сообщает Bloomberg со ссылкой на федерацию британских производителей MakeUK. По данным организации, фиксируемый сейчас упадок в производственном секторе в дальнейшем может усугубиться, если правительство не примет меры по поддержке предприятий.  Коммерсантъ

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