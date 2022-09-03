Подорожание электроэнергии может вызвать остановку 60% британских заводов - Bloomberg
10:00 03.09.2022 Источник: Коммерсант.ru
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