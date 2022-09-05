Путин назвал Россию настоящей Страной восходящего солнца
14:12 05.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин считает настоящей Страной восходящего солнца Россию, так как самая восточная часть Чукотки расположена восточнее Японии.
«Географически, я думаю, все-таки мы должны сказать о Камчатке. Вообще наших соседей японцев и Японию называют Страной восходящего солнца, но восточнее Японии находится, по-моему, как раз Камчатка или Сахалин, еще восточнее находится Новая Зеландия, а восточнее Новый Зеландии находится Чукотка. А там же всего 60 километров пролив и все — дальше уже американский континент. В этом смысле Страна восходящего солнца — это Россия», — отметил президент в понедельник на встрече с участниками экологического форума, проходящего на Камчатке.
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комментарии(1)
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Алекс 15:01 05.09.2022
89 км. Нo, не сут'. Идея понятна и близка. самые "прозападные ценности" там заканчиваются, начинается восход
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