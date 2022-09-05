Раввин Берл Лазар: бросать общины в России - это предательство

16:20 Источник: НГ-Online





Чрезвычайная конференция раввинов России прошла в понедельник в Марьиной Роще. Духовные лидеры Федерации еврейских общин России (ФЕОР) объявили о том, что не собираются покидать пределы страны и продолжат служение несмотря на упреки из-за рубежа. Главный раввинзаявил, что бросать еврейскую общину в трудные времена - это предательство и даже нарушение заповеди Торы. Президент ФЕОРв своем выступлении сказал, что "применение санкций создает гуманитарные проблемы". Он сообщил "НГ", что ни один из раввинов организации не покинул свой пост. Приветствия участникам конференции направили президент Израиляи оба главных раввина Израиля. Президент в послании, которое зачитал посол еврейского государства, написал, что "все взгляды обращены на раввинов в поисках храбрости".

Андрей Мельников