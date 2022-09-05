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НОВОСТИ

Раввин Берл Лазар: бросать общины в России - это предательство

16:20 05.09.2022 Источник: НГ-Online

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Чрезвычайная конференция раввинов России прошла в понедельник в Марьиной Роще. Духовные лидеры Федерации еврейских общин России (ФЕОР) объявили о том, что не собираются покидать пределы страны и продолжат служение несмотря на упреки из-за рубежа. Главный раввин Берл Лазар заявил, что бросать еврейскую общину в трудные времена - это предательство и даже нарушение заповеди Торы. Президент ФЕОР Александр Борода в своем выступлении сказал, что "применение санкций создает гуманитарные проблемы". Он сообщил "НГ", что ни один из раввинов организации не покинул свой пост. Приветствия участникам конференции направили президент Израиля Ицхак Герцог и оба главных раввина Израиля. Президент в послании, которое зачитал посол еврейского государства Александр Бен-Цви, написал, что "все взгляды обращены на раввинов в поисках храбрости".

Андрей Мельников

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