РФ запросила стенограмму слов Борреля о «фашистской России» — Лавров

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия запросила в офисе главы европейской дипломатии Жозепа Борреля стенограмму его слов, где он мог назвать РФ «фашистской», однако текст пока не предоставляют. Об этом заявил во вторник глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером, главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем.

В понедельник во время выступления на межпарламентской конференции Европарламента в Праге Боррель, отвечая на вопросы евродепутатов, которые требовали от него «конкретных действий против России», перешел на родной испанский язык и, согласно официальному переводу на английский, произнес фразу об отсутствии «конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим».

«Офис господина Борреля тут же опроверг эти сообщения, заявил, что он говорил по-испански, была неточность в английском переводе. Мы запросили в офисе господина Борреля стенограмму выступления на испанском языке, нам ее не дают», — сказал Лавров.