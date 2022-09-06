У Москвы будут вопросы, как вести дела с ЕС, если подтвердится факт высказывания Борреля о РФ — Лавров

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у Москвы появятся «большие вопросы» о том, как следует вести дела с Евросоюзом, если окажется, что глава евродипломатии Жозеп Боррель действительно назвал РФ «фашистской» страной.

«Если подтвердится то, что было сообщено во всех мировых СМИ (о том, что Боррель назвал Россию „фашистской“ — прим. ТАСС), то у нас, конечно, возникнут очень большие вопросы о том, как дальше вести дела с этими людьми», — сказал руководитель дипведомства во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с вице-премьером, главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем.