Сбербанк заключил соглашение со Свердловской областью

16:58

Сбербанк заключил соглашение о сотрудничестве с правительством Свердловской области. Документ подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Стороны намерены взаимодействовать в интересах социально-экономического развития региона, повышения уровня жизни и удовлетворения потребностей граждан, содействовать привлечению инвестиций, созданию благоприятной предпринимательской среды и формированию экологически ориентированной инфраструктуры. В фокусе - цифровизация экономики, повышение эффективности управления, в том числе в транспортной и дорожно-коммунальной отраслях, промышленном производстве, агропромышленном комплексе, энергетике, туризме. Кроме того, стороны намерены реализовать совместную программу льготного кредитования на образование для студентов свердловских вузов.

Будут поддержаны проекты по использованию новых интеллектуальных технологий, обеспечивающих создание и функционирование программ «безопасного региона» и «цифрового правительства», внедрение в здравоохранение передовых медицинских сервисов на основе дистанционного формата, а также с применением искусственного интеллекта. Стороны приложат усилия для повышения научно-образовательного потенциала Свердловской области, в том числе в рамках реализации новых образовательных программ. В целом предусматривается многовекторное сотрудничество в финансовой и нефинансовой сферах, включая ESG-составляющую. Для конкретизации ряда направлений будут заключены дополнительные договоры, разработаны детальные дорожные карты.

«Свердловская область - крупнейший регион Урала. А мы готовы участвовать в процессе его модернизации и предложить свои компетенции для гармонизации производственной сферы и предпринимательской среды, а также реализации новых социальных проектов для повышения качества жизни жителей региона, - отметил Герман Греф. - Аналогичные проекты Сбер сегодня реализует во многих территориальных образованиях, и они показывают востребованность и эффективность».

«Сбербанк активно участвует в реализации национальных проектов на территории региона. Уверен, что новое пятилетнее соглашение, которое мы подписали сегодня, усилит эту позитивную динамику, - подчеркнул Евгений Куйвашев. - Особое внимание мы уделяем росту научно-образовательного потенциала региона, подготовке современных кадров с высокими профессиональными компетенциями. В ближайшее время в регионе будет запущена программа «Кампус», нацеленная на то, чтобы сделать Екатеринбург студенческой столицей России. Программа включает ряд направлений - от льготных кредитов на образование до строительства арендного жилья для студентов

и специальных скидочных программ на спорт, досуг, питание. Благодарю вас за то, что Сбербанк готов присоединиться к программе».