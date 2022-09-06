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НОВОСТИ

Для россиян вырастет стоимость "шенгена"

19:20 06.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость шенгенских виз для россиян после отмены соглашения об упрощении визового режима вырастет с 35 до 80 евро, максимальный срок изготовления визы увеличится с 10 до 45 дней, будет расширен список необходимых для получения визы документов, ужесточены условия выдачи многократных виз. Об этом говорится в опубликованном во вторник разъяснении Еврокомиссии по поводу решения об прекращении действия соглашения по визам.

«Стоимость краткосрочных шенгенских виз на срок до 90 дней вырастет с 35 до 80 евро, максимальный срок изготовления визы увеличивается с 10 до 15 дней, может быть продлен до 45 дней. Будут ужесточены правила выдачи многоразовых виз, кроме того будет расширен список документов, которые необходимо подавать на получение визы», — говорится в документе. При этом допускается возможность снижения стоимости виз по «гуманитарным обстоятельствам».

Новые правила будут введены на неограниченный период времени, до нового постановления Еврокомиссии и Совета ЕС.

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