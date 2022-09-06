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В России в текущем году хорошие виды на урожай — Путин

22:00 06.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2022 году у России хорошие виды на урожай, поэтому вопрос об экспортных квотах на ряд сельхозкультур нужно проработать.

«Сейчас ситуация кардинально меняется. Виды на урожай уже определенные, они очень хорошие», — сказал глава государства на встрече с губернатором Приморья Олегом Кожемяко. Он добавил, что экспортные квоты, установленные в частности на кукурузу и сою, были связаны с необходимостью обеспечить внутренние потребности. Он пообещал проработать вопрос о снятии квот с главой Минсельхоза.

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