Страны Балтии договорились значительно ограничить въезд туристам из РФ — МИД Латвии

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обладатели шенгенских виз из России не смогут пересекать сухопутную границу ряда приграничных стран. Об этом в среду заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс на встрече глав МИД стран Балтии и Северной Европы в литовском Каунасе. Трансляцию его выступления вел финский телеканал «Юле».

«Граждане России, у которых есть действующие шенгенские визы, за рядом исключений, не будут иметь возможность пересекать границу», — сказал он.

По его словам, «исключения будут делаться по гуманитарным и семейным обстоятельствам, а также в отношении водителей грузовиков и дипломатов».