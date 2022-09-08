Признание Генштаба Украины не оставило сомнений, кто стрелял по ЗАЭС — ВГА Энергодара
10:05 08.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сомнений в том, кто обстреливает Запорожскую АЭС, после признания Генштаба Украины в нанесении ударов, быть не может. Об этом заявил в четверг ТАСС глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга.
«Самое главное то, что к вечеру после предоставления нами всех материалов непосредственно на данной станции, Генеральный штаб Украины конкретно признал свое участие в нанесении ударов по ЗАЭС. Каких-либо сомнений [в том, кто обстреливает станцию, ] просто быть не может», — сказал он.
Генштаб Украины 2 сентября подтвердил, что наносил удары по целям в Херсоне и Энергодаре.
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