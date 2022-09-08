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Выдача наличных с валютных счетов будет производиться в рублях по курсу банка - ЦБ

19:50 08.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выдача наличных средств, зачисленных на валютный счет или вклад в банке с 00:00 мск 9 сентября 2022 года, будет проводиться в рублях по курсу банка. Об этом говорится в сообщении регулятора.

При этом по-прежнему валюта, зачисленная с 9 марта до 9 сентября 2022 года, выдается в рублях по курсу банка, но сумма должна быть не меньше, чем рассчитанная по официальному курсу Банка России на день выплаты.

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