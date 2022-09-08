Выдача наличных с валютных счетов будет производиться в рублях по курсу банка - ЦБ
19:50 08.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
При этом по-прежнему валюта, зачисленная с 9 марта до 9 сентября 2022 года, выдается в рублях по курсу банка, но сумма должна быть не меньше, чем рассчитанная по официальному курсу Банка России на день выплаты.
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