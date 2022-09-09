Сын Саакашвили сообщил, что его отец считает ошибкой свой приезд в Грузию
20:00 09.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили уверен, что его приезд в Грузию, за которым последовал арест, был ошибкой. Об этом в пятницу сообщил журналистам его сын Эдуард Саакашвили.
«Он (Саакашвили — прим. ТАСС) осознал, что его приезд в Грузию был ошибкой. Я это от него не раз слышал. Я думаю, он и сам уже уверен в этом. Он думает, что не должен был приезжать сюда. Сегодня его приоритетом является просто выжить и сохранить здоровье», — сказал Эдуард Саакашвили после того как навестил отца в тбилисской частной клинике «Вивамед».
Сын Саакашвили также добавил, что сегодня ему сложно представить, чтобы его отец участвовал в политике, однако в долгосрочной перспективе это возможно.
Саакашвили тайно прибыл в Грузию за день до муниципальных выборов в октябре прошлого года, где был арестован и помещен в тюрьму города Рустави.
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