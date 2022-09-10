Среди участников ДЭГ разыграли первые 50 авто в рамках акции «Миллион призов»
10:37 10.09.2022
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Фото Москва 24
Участники онлайн-голосования, сделавший свой выбор 9 сентября на выборах муниципальных депутатов стали участниками розыгрыша 50 автомобилей. Победители были определилены с помощью генератора случайных чисел. Участие в розыгрыше приняли 1 005 366 человек.
По словам президента Московской торгово-промышленной палаты Владимира Платонова, кроме автомобилей 10 сентября разыграли более 380 тыс. пакетов призовых баллов: "Это была инициатива предпринимательского сообщества, чтобы после пандемии поднимать экономику города, помогать москвичам. В этом году у нас много новинок, участвует 80 благотворительных организаций, 40 предпринимательских объединений и 60 объектов культуры, театров, музеев. <..> Победителей сегодня будет 380 тыс. 650, из них 50 автомобилей и остальные победители получат пакеты баллов".
За ходом розыгрыша следил художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
Планируется, что за три дня разыграют более 600 тыс. подарков, среди которых 100 автомобилей и призовые баллы, с помощью которых можно будет оплатить покупки в магазинах и аптеках. В рамках акции можно будет получить от 3 тыс. до 10 тыс. призовых баллов.
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